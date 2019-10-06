В США произошла стрельба в баре, четыре человека погибли

В американском городе Канзас-Сити неизвестный открыл огонь по посетителям одного из баров, в результате чего четыре человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

По сообщению местно полиции, на данный момент неизвестно кто именно совершил нападение.

"У нас пока нет достаточно хорошего описания, чтобы что-то выдать подозреваемому или подозреваемым, мы даже не знаем, сколько их было", - сообщили в полиции.

Сообщается, что 5 человек получившие ранения были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Однако ни один из них не смог дать четкое описание нападавшего.

Напомним, 3 октября в Париже мужчина с ножом совершил нападение на полицейских в штаб-квартире полиции. В результате нападения четыре правоохранителя погибли, нападавшего застрелили. Позже во французской прокуратуре сообщили, что мужчина придерживался радикального исламизма.

Также сообщалось, что в Финляндии в городе Куопио произошло нападение в колледже. Мужчина вооруженный кинжалом совершил нападение на учеников колледжа, в результате чего погибла украинка. Еще девять человек получили ранения.