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В США произошел пожар на причале, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 15:39
В США произошел пожар на причале, есть пострадавшие
Фото: пожар на причале (twitter.com/LatestEventNew)

В результате происшествия 7 человек пропали без вести, еще 7 были госпитализированы

В американском штате Алабама произошел пожар на причале, в результате чего семь человек пропали без вести, еще семеро - были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал WAFF.

Как сообщается, пожар начался утром 27 января на стоянке для судов в округе Джексон.

Уничтоженные огнем суда в основном являлись так называемыми "плавучими домами". На месте происшествия работают спасательные отряды из нескольких ведомств.

При этом издание отмечает, что семь человек были доставлены в больницы, еще семеро - числятся пропавшими без вести.

Напомним, 26 января в Калифорнии произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб знаменитый баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант. Кроме него на борту вертолета также находились четыре человека - все погибли.

Кроме того, на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницу, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.

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