В США продали небоскреб компании Коломойского

Американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом сообщает локальное издание Crain'sCleveland.

Цена сделки не названа. Однако, известно, что в январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн.

22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать.

Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.

Выручка от продажи будет храниться на депонировании, а бывший владелец здания Optima останется втянутой в судебный процесс.