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В США продали небоскреб компании Коломойского

Новина українською → Кливленд, Пятница 12 февраля 2021 14:12
В США продали небоскреб компании Коломойского Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Американская девелоперская компания K&D Group купила небоскреб 55 Public Square в Кливленде (США) у холдинга Optima Ventures, который связан с олигархом Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом сообщает локальное издание Crain'sCleveland.

Цена сделки не названа. Однако, известно, что в январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн.

22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать.

Девять этажей здания должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.

Выручка от продажи будет храниться на депонировании, а бывший владелец здания Optima останется втянутой в судебный процесс.

Напомним, с 2008 года по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда.

Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн.

Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн.

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Новости Украины Недвижимость Игорь Коломойский Соединенные Штаты Америки
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