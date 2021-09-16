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США призвало крупнейших автопроизводителей помочь в расследовании аварий с автопилотами Tesla

Автор: Константин Широкун

Национальное управление безопасностью движения в США призвало 12 автомобильных компаний помочь с расследований инцидентов с участием автопилота Tesla. В списке - GM, Toyota, Ford, Volkswagen и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальное управление безопасностью движения в США (NHTSA) запросило у 12 крупных автопроизводителей информацию о современных системах помощи водителю в их автомобилях. Это, как пояснила администрация, является частью расследования аварий с участием вспомогательных средств водителя Tesla.

NHTSA разослало письма GM, Toyota, Ford, Volkswagen и другим компаниям, поскольку ведомство проводит сравнительный анализ автопилота Tesla с аналогичными по функционалу электронными ассистентами у конкурентов. Автопроизводителей также просят предоставить информацию об авариях, которые были спровоцированы системами помощи водителю.

Tesla подверглась критике со стороны чиновников также и за то, как именно она продвигает свои передовые средства помощи водителю и называет системы второго уровня автономности громким термином "автопилот".

Расследование NHTSA в итоге должно выяснить, являются ли проблемы Tesla уникальными для отрасли, или это часть отраслевой проблемы, удар от которой Tesla полностью принимает на себя из-за своей медийности.

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Автомобильный рынок