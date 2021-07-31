США призвали украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

Сегодня третья годовщина нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. США призывают укаинские власти установить справедливость и привлечь убийц к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
Американские дипломаты отмечают, что Гандзюк боролась с коррупцией и отдала свою жизнь за демократическую и процветающую Украину.
"Мы продолжаем поддерживать украинский народ в его требовании справедливости для Гандзюк. Мы призываем власти привлечь убийц к ответственности", - сказал в видеообращении пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкамп.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.
РБК-Украина писало, что 26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты подозреваемых по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину о продлении содержания их под стражей до 28 августа 2021 года.