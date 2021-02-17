UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США призвали мировое сообщество бороться с дезинформацией о COVID-вакцинах

Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призывает правительства всех стран бороться с распространением дезинформации о вакцинах. При этом США настаивают на том, чтобы страны безотлагательно предоставляли друг другу и специализированным международным организациям сведения об эпидемиях.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Мы также призываем все страны бороться с дезинформацией о вакцинах. Если мы не будем это делать, то серьезным образом поставим под угрозу свою задачу", - сказал он.

Блинкен призвал государства принимать участие в транспарентном процессе для предотвращения кризисов в области здравоохранения.

"Чтобы лучше понять обстоятельства возникновения нынешней пандемии и подготовиться к следующей, все страны должны предоставить все данные о первых днях каких бы то ни было вспышек. И в перспективе всем странам следует принимать участие в транспарентном процессе в целях предотвращения кризисов в области здравоохранения и реагирования на таковые, чтобы мировое сообщество могло делать как можно больше как можно скорее", - отметил он.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Кроме того, в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса
Читайте также
Pfizer не доставил вовремя Евросоюзу 10 миллионов доз вакцины от COVID
Pfizer и BioNTech поставят в ЕС дополнительных 200 млн доз вакцины от COVID-19
Прогноз погоды