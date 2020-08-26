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США не признают результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины против коронавируса. По его словам, страна намерена следовать своим стандартам контроля за качеством лекарственных препаратов.

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Об этом он сказал в интервью Politico.

"Мы не примем иностранные испытания от России... Российские испытания… я бы не стал принимать эту вакцину", - заявил Медоуз, отметив, что в США намерены следовать своим стандартам контроля за качеством лекарственных препаратов, а "не обходить правила".

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

С октября должна начаться массовая вакцинация российских медиков, а с 1 января следующего года вакцину обещают ввести в широкий оборот

Также РБК-Украина писало, что директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге ранее сообщил, что организация приветствует все достижения в разработке вакцин, однако каждая вакцина должна проходить одни и те же клинические испытания, а российская вакцина пока протестирована лишь на нескольких десятках людей.

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