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В США приспустят флаги в годовщину теракта 11 сентября

Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился, чтобы американские ведомства приспустили государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Он также призвал граждан почтить погибших минутой молчания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Я призываю все Министерства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединенных Штатов в память о погибших 11 сентября 2001 года. Я призываю губернаторов США и их территорий, а также заинтересованные организации и граждан присоединиться к этому ритуалу", - заявил Байден.

При этом американский президент призвал граждан принять участие в памятных мероприятиях и почтить погибших 11 сентября минутой молчания, которая начнется в 8:46 по местному времени.

Напомним, ранее Байден объявил дни молитвы и памяти с 10 по 12 сентября.

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