США пригрозили России из-за платы талибам за убийство американских солдат

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Браен заявил, что в случае подтверждения сговора РФ с талибами в убийстве американских солдат, Соединенные Штаты предпримут "решительные меры". Однако он не раскрывает всех подробностей.

Об этом сообщает TheTimesHub.

По словам Роберта О'Браена, Вашингтон может и не узнать правды, о связях между РФ и талибами в Афганистане. Также он добавил, что ЦРУ пока не информировала президента США Дональда Трампа об этом, "поскольку у нее не было доверия к разведданным".

"Это важные утверждения. Если они будут подтверждены, то я могу гарантировать вам, что президент примет решительные меры", - сказал О'Браен.

Отметим, что газета The New York Times ранее опубликовала информацию о том, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Это было осуществлено в период переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Также в газете утверждают, что информацию разведки Трампу дали еще в марте 2020 года, однако он тогда еще не решил, как следует реагировать.

Напомним, госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера вызывают на слушания в Санат США для разъяснения реакции правительства на эту информацию.

Кроме того, руководители разведслужб США готовятся предоставить доклад о том, как Главное управление Генштаба ВС России (ГРУ) тайно предлагали талибам вознаграждение за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане.