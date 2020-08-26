В США пригрозили РФ "жесткими мерами", если отравление Навального подтвердится

Заместитель госсекретаря США, дипломат Стивен Биган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон примет серьезные меры против России, если информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального подтвердится. Российская сторона охарактеризовала заявление Бигана как "голословное обвинение".

Об этом сообщается в пресс-релизе МИД РФ.

Отмечается, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь", - сообщили дипломаты.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где он пробыл до 22 августа. При этом российские врачи отрицали, что Навальный был отравлен. 22 августа его транспортировали в клинику в Германии.

В свою очередь немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом группы "холинэстеразы".

Ранее в Европейском союзе решительно осудили ситуацию, похожую на покушение на жизнь Навального.

Также РБК-Украина писало, что в Госдуме РФ проверит возможное вмешательство из-за границы в инцидент с Навальным.