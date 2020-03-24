В США придумали как ускорить тестирование на коронавирус

Медики США разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки для диагностики коронавируса. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил вице-президент США Майкл Пенс, передает РБК-Украина.

По его словам, это позволит ускорить процесс тестирования.

"Я рад сообщить, что комплекты для самостоятельного взятия мазка теперь можно получить в клиниках и мобильных пунктах сдачи анализов. Это, конечно, ускорит процесс тестирования, а также снизит риск для врачей", - сказал Пенс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 585 человек.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 марта заявил, что пандемию коронавируса в мире можно преодолеть в сжатые сроки. Однако точных сроков он не назвал.

Ранее Соединенные Штаты приостановили предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса в мире.

Отметим, на утро 23 марта в мире количество смертей от коронавируса SARS-CoV-2 достигло 14 705 человек. В целом в мире сейчас насчитывается 339 035 тысяч инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 799 человек.