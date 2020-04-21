США прекращают выдавать иммиграционные визы из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить выдачу виз для иммигрантов. Как передает РБК-Украина, об этом Трамп написал в Twitter.

Он отметил, что решение будет временным - в связи с эпидемией коронавируса в Штатах и мире.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также исходя из потребности защитить рабочие места для наших крупных американских граждан, я подпишу исполнительный указ о временном прекращении иммиграции в США!", - отметил он.

Государственный департамент США сообщил, что в 2019 году американские миграционные визы получили 4 тысячи 573 граждан Украины.

Напомним, в феврале Кабинет министров Украины поддержал установление квоты на иммиграцию 5 тысяч высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для трудоустройства в украинских ИТ-компаниях.