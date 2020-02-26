США предупреждают о пандемии коронавируса

Также глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что

Соединенные Штаты сообщили о 57 случаях заражения этим вирусом.

Добавим, мэр Сан-Франциско Лондон Брид уже объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире.

по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.

РБК-Украина писало, что в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили американцев о необходимости начать подготовку к распространению коронавируса на территории Америки.