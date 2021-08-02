В США представили доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая, - Hill

В Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования, посвященную происхождению коронавируса. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Hill .

По этой причине власти США должны призвать Китай к ответственности, считают республиканцы.

Текст опубликовал старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Он требует, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.

В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.