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В США представили доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая, - Hill

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Вашингтон, Понедельник 02 августа 2021 09:54
В США представили доказательства утечки COVID-19 из лаборатории Китая, - Hill Фото: в США представили доказательства утечки коронавируса из китайской лаборатории (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования, посвященную происхождению коронавируса. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

По этой причине власти США должны призвать Китай к ответственности, считают республиканцы.

Текст опубликовал старший республиканец Комитета по иностранным делам Майкл Маккол. Он требует, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.

В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.

Напомним, ООН призвала Китай сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения коронавируса.

Отметим, в США допустили, что происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.

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COVID-19 Китай Соединенные Штаты Америки
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