В США получат экспериментальную дозу вакцины от коронавируса

Сегодня, 16 марта, в исследовательском центре США Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, в городе Сиэтл, начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет примут участие в испытаниях. Они будут получать различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, которая базируется в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

Также отмечают о возможном начале клинических испытаний антикоронавирусной вакцины разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. Мероприятие планируют провести в апреле.

Напомним, Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств, которые могут быть использованы в борьбе против распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что из Украины в Европейский союз пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок, экспорт которых был запрещен в связи с распространением коронавируса.