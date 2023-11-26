У США поліцейського, засудженого за вбивство Джорджа Флойда, тяжко поранили у в'язниці

Напад на Шовіна підтвердив Офіс генерального прокурора Міннесоти Кіта Еллісона. Він стався 24 листопада. Прокуратура повідомила, що засуджений перебуває у стабільному стані.

"Мені прикро чути, що Дерек Шовін став об’єктом насильства. Він був у належний спосіб засуджений за скоєні злочини. І, як і будь-яка людина, що перебуває у в’язниці, повинен мати можливість відбувати покарання, не боячись помсти чи насильства", - сказав Кіт Еллісон.

The Washington Post наголошує, що Шовін отримав серйозне поранення, але очікується, що він виживе. Раніше ЗМІ повідомляли, що колишній поліцейський нібито помер.

Адвокат колишнього поліцейського Грег Еріксон повідомив ЗМІ, що йому поки що не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним.

Вбивство Джорджа Флойда

Нагадаємо, у травні 2020 року у Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд загинув після затримання поліцією. Після цього у США спалахнули протести руху Black Lives Matter, вони набули безпрецедентних масштабів.

У 2021 році у США засудили колишнього поліцейського Дерека Шовіна за вбивство Флойда. Його звинуватили в убивстві 2 й 3 ступеня та ненавмисному вбивстві 2 ступеня. Адвокати стверджували, що вбивство Флойда було помилкою.