У США поліцейські до смерті побили темношкірого чоловіка: спалахнули протести

Трагедія сталася в американському місті Мемфіс, штат Теннессі, вночі 7 січня. Група поліцейських зупинила авто на зупинці, за кермом якого був 29-річний Тайр Ніколс, нібито за "необережне водіння". Пізніше правоохоронці заявили, що порушень не було.

Поліція Мемфіса опублікувала відео жорсткого побиття темношкірого чоловіка. Ролик містить кадри з нагрудних камер поліцейських, а також з камер відеоспостереження.

На кадрах помітно, що поліцейські намагалися затримати чоловіка біля автівки, але він втік. Правоохоронці схопили Ніколса на перехресті та почали бити палицями, кулаками та ногами, зокрема і по обличчю. На відео зафіксовано, як чоловік кликав маму, адже інцидент стався недалеко від її будинку.

Коли хлопець вже був у наручниках і майже без тями, поліцейські всадили Ніколса, схиливши біля машини. Також згідно з даними камер, швидка не приїздила на місце виклику протягом 20 хвилин. Постраждалого доставили до лікарні лише через годину після побиття. Через три дні він помер через, як показав розтин, "великий крововилив, викликаний сильним побиттям".

Фото: загиблий Тайр Ніколс (twitter.com/CedricSCAL)

Причетних до злочину поліцейських (Тадарріуса Біна, Деметріуса Хейлі, Десмонда Міллса, Емміта Мартіна і Джастіна Сміт) звільнили минулого тижня. Варто зазначити, що вони теж темношкірі. Поліція Мемфіса вже розпочала розслідування справи.

Фото: п'ятеро поліцейських причетних до вбивства Тайра Ніколса (bbc.com)

Після розголосу інциденту у Мемфісі пройшов протест. Влада хвилювалася, щоб мітинги не набули масштабів, як у 2020 році. Проте він був відносно спокійним.

За даними ЗМІ, на протест вийшли біля сотні осіб. Учасники акції перекрили міст у Мемфісі. Поліція не затримувала порушників правопорядку.

Ще один протест влаштували у Нью-Йорк ввечері 27 січня. Трьох учасників акції затримали. Один з них застрибнув на капот поліцейського авто та розбив лобове скло.

Протести пройшли і в інших містах США, зокрема у Лос-Анджелесі.

If you’re rioting, you’re revictimizing the family of Tyre Nichols. You’re selfish. You aren’t doing it for him or justice. You’re ruining a community. His Mom begged y’all not to do it. The 5 police are all charged and in jail. Justice is being served. pic.twitter.com/Wuv13cSiQU