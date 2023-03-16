UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США показали відео атаки та удару по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27

Фото: Пентагон показав відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейське командування США опублікувало секретне відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейське командування США в YouTube.

На ньому показано, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник.

Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено. Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а публіковане відео було відредаговано.

Коли трансляція відновилася, то стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена після зіткнення з Су-27.

Нагадаємо, російський винищувач Су-27 збив американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Росія ж своєю чергою заявила, що не причетна до падіння безпілотника.

Детальніше про інцидент з дроном MQ-9 Reaper - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонРосійська ФедераціяСполучені Штати Америкидрони