У США показали відео атаки та удару по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27

На ньому показано, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник.

Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено. Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а публіковане відео було відредаговано.

Коли трансляція відновилася, то стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена після зіткнення з Су-27.