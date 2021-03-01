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США пока не намерены делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, - Белый дом

Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила, что не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами. Поскольку Белый дом сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

"Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом должно стать экономическое восстановление", - заявила она.

По словам Псаки, главной целью Белого дома сейчас является обеспечение вакцинации всех граждан.

"Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги", - добавила она.

Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство поделится излишками вакцин с бедными странами.

Кроме того, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкивакцина от коронавирусаКоронавирус
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