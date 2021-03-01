США пока не намерены делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, - Белый дом

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила, что не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами. Поскольку Белый дом сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.
"Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом должно стать экономическое восстановление", - заявила она.
По словам Псаки, главной целью Белого дома сейчас является обеспечение вакцинации всех граждан.
"Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги", - добавила она.
Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство поделится излишками вакцин с бедными странами.
Кроме того, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо, что может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Он отметил, что более 130 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины.