В США подтвердили второй случай заражения новым штаммом коронавируса

В американском штате Калифорния объявили о втором подтвержденном случае в стране нового штамма коронавируса. Это является убедительным свидетельством того, что инфекция широко распространяется в США.

Об этом пишет "Голос Америки".

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил об инфекции, обнаруженной в южной Калифорнии, во время онлайн-разговора с доктором Энтони Фаучи, главой Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

"Не думаю, что калифорнийцы должны считать это неожиданностью. Этого следовало ожидать", - сказал Фаучи.

Ньюсом не сообщил никаких подробностей о зараженном.

Объявление было сделано через 24 часа после сообщения о первом зарегистрированном случае заражения новым штаммом COVID-19 в Колорадо.

Напомним, в США впервые обнаружили новый штамм коронавируса.

Отметим, в декабре в Великобритании и Южно-Африканской Республике заявили об обнаружении новых мутаций коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы коронавируса могут быть более заразными, а значит могут быстрее распространяться.