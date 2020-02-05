В США подтвердили новый случай заражения коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Заболевание коронавирусом подтвердили в Висконсине

В Соединенных Штатах Америки подтвердили 13 случай заболевания новым видом коронавируса, который распространяется миром после вспышки в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление департамента здравоохранения штата Висконсин.

По данным ведомства, в американском штате Висконсин был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной имеет историю путешествий в Пекин. Инфицированный коронавирусом был изолирован дома.

Отмечается, что это уже 13 случай заражения коронавирусом в Соединенных Штатах. В департаменте подчеркнули, что несмотря на новый случай, риск заболевания для широкой общественности остается низким.

Напомним, ранее сообщалось, что на Филиппинах зарегистрировали третий случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого в начале года произошла в Китае. Третьим пациентом с признаками нового коронавирус стала 60-летняя гражданка Китая, которая приехала на Филиппины из Уханя.

Также РБК-Украина писало, что США эвакуируют из пораженного коронавирусом Уханя более 300 американцев. Граждан США чартерными рейсами, организованными Госдепом, отправят на военные базы в Калифорнии. После эвакуации американцы 14 дней будут находиться на карантине.