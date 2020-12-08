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В США подтвердили эффективность вакцины Pfizer от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Соединенных Штаты после анализа подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. Вакцина показала свою эффективность на 95%.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что такой уровень эффективности достигается через семь дней после введения второй дозы вакцины. При этом эффективность вакцины после первой дозы составляет около 82%.

"В запланированных промежуточных и финальных анализах эффективность вакцины через семь дней после второй дозы составила 95% у участников без подозрений на то, что они переболели инфекцией SARS-CoV-2 и более 94% в группе участников, среди которых были переболевшие", - говорится в сообщении.

Однако пока неизвестно снижается ли уровень защиты от коронавируса через три недели после первого введения препарата. При тяжелых случаях заболевания введение первой дозы препарата было эффективно в 88,9% случаев.

Напомним, 2 декабря Великобритания одобрила вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для широкого использования. Британия стала первой страной, которая одобрила применение вакцины Pfizer от COVID-19.

Кроме того, компания Pfizer подала документы на экстренное одобрение вакцины от коронавируса в Индии.

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