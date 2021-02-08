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США подарят Украине холодильник для COVID-вакцины

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине специальный холодильник для хранения вакцины от коронавируса. Этот холодильник нужен для хранения вакцины Pfizer.

Об этом рассказала временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в комментарии "Суспільному".

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По словам Квин, американская сторона решила помочь Украине с транспортировкой вакцины Pfizer, которую она получит от глобального механизма COVAX. Эта вакцина требует хранения при очень низкой температуре.

"Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности", - рассказала она.

Квин отметила, что именно это позволило Украине оказаться среди стран, которые первыми получат COVID-вакцину от COVAX. Она добавила, что США продолжат сотрудничество с Украиной.

Вакцину от коронавируса компании Pfizer нужно хранить при температуре -70 градусов, а ее транспортировка должна происходить по системе "холодной цепи": после прибытия в страну из грузовика-рефрижератора вакцину доставят в центр хранения, откуда потом ее в пакетах с сухим льдом будут развозить по центрам вакцинации.

Напомним, в конце декабря глава парламентского медицинского комитета Михаил Радуцкий рассказал о планах по созданию в Киеве центра хранения вакцин от коронавируса.

Добавим, недавно в Минздраве объяснили, от чего зависит точная дата начала вакцинации украинцев от коронавируса.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинавакцинациявакцина от коронавируса
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