ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США подарят Украине холодильник для COVID-вакцины

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 17:28
США подарят Украине холодильник для COVID-вакцины Фото: Кристина Квин (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине специальный холодильник для хранения вакцины от коронавируса. Этот холодильник нужен для хранения вакцины Pfizer.

Об этом рассказала временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в комментарии "Суспільному".

По словам Квин, американская сторона решила помочь Украине с транспортировкой вакцины Pfizer, которую она получит от глобального механизма COVAX. Эта вакцина требует хранения при очень низкой температуре.

"Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности", - рассказала она.

Квин отметила, что именно это позволило Украине оказаться среди стран, которые первыми получат COVID-вакцину от COVAX. Она добавила, что США продолжат сотрудничество с Украиной.

Вакцину от коронавируса компании Pfizer нужно хранить при температуре -70 градусов, а ее транспортировка должна происходить по системе "холодной цепи": после прибытия в страну из грузовика-рефрижератора вакцину доставят в центр хранения, откуда потом ее в пакетах с сухим льдом будут развозить по центрам вакцинации.

Напомним, в конце декабря глава парламентского медицинского комитета Михаил Радуцкий рассказал о планах по созданию в Киеве центра хранения вакцин от коронавируса.

Добавим, недавно в Минздраве объяснили, от чего зависит точная дата начала вакцинации украинцев от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Соединенные Штаты Америки Украина вакцинация вакцина от коронавируса
NEWS
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию