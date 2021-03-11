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США планируют закупить еще 100 млн доз COVID-вакцины от Johnson&Johnson

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден поручил Министерству здравоохранения закупить еще 100 млн доз вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson. Если будет избыток вакцины, ею поделятся с другими странами.

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что новые дозы смогут поставить в конце года. Сейчас компания работает над увеличением производства.

"В конце этого темного тоннеля прошлого года есть свет, но мы не можем ослабить бдительность и предположить, что победа неизбежна. Вместе мы преодолеем эту пандемию и вступим в более здоровое и обнадеживающее будущее", - сказал Байден.

Он также добавил, что излишками вакцины США смогут поделиться с другими странами. Это произойдет после того, как вакцинируются все желающие американцы.

В начале марта главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что хотел бы привиться вакциной от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. Однако призвал американцев сделать прививку любой из трех одобренных в США вакцин.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с апреля удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц. Этому поспособствует регистрация новых вакцин.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцинавакцина от коронавируса
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