В США планируют ввести ревакцинацию для детей 12-15 лет

"Сейчас FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) рассматривает этот вопрос. Конечно же, CDC оперативно последует за нами, как только мы получим от них информацию, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни и недели", - заявила она.

Третья ревакцинация одобрена для американских детей в возрасте 16 и 17 лет и всех американских взрослых.

Вопросы о ревакцинации некоторых детей старшего возраста возникают в связи с тем, что США столкнулись с новой волной инфекций, вызванных штаммом вируса "Омикрон", и число случаев заболевания достигло рекордно высокого уровня.

Хотя официальные лица США заявили, что вакцинация защищает от серьезных инфекций и смерти от вируса Омикрон, некоторые дети в возрасте 12-15 лет уже более полугода не получают прививок.

Дети в возрасте 5-12 лет были недавно допущены к вакцинации и только в последние недели приступили к прививкам. Для детей младше 5 лет вакцина не утверждена, и, по словам Валенски, в ближайшее время этого не ожидается.

"Компании и производители работают над получением данных для детей до 5 лет. В ближайшие месяцы этого не произойдет", - сказала она.