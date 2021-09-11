США планируют вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет, - Reuters

Указано, что одобрение иммунизации среди детей указанной возрастной категории может быть уже в конце октября текущего года.

Пока же медики ожидают когда Pfizer будет иметь достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По информации СМИ, это может произойти ближе к концу сентября.

Между тем, Pfizer ранее заявляла, что данные о прививании детей от 5 до 11 лет будут готовы в сентябре, а после этого компания планирует подать заявку на участие в EUA.