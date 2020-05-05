В США планируют свернуть работу целевой группы по COVID-19

Администрация президента США Дональда Трампа планирует свернуть работу целевой группы по коронавирусу в ближайшие недели. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что целевая группа будет свернута, поскольку Белый дом движется к первой фазе плана Трампа по "открытию" страны. По словам чиновника, сейчас внимание будет сосредоточено на терапии, разработке и тестировании вакцин.

При этом на данный момент в США не фиксируют снижения количества заболеваний и летальных случаев. Согласно документу, который распространяется в администрации Трампа, до 1 июня количество смертей от коронавируса может достигать 3 тысяч в сутки.

Напомним, в США количество смертей от коронавируса превысило 70 тысяч, из них за сутки умерли 1227 пациентов. Всего в Америке COVID-19 заболели более 1,2 млн человек.

Ранее РБК-Украина писало, что Белый дом запретил членам своей рабочей группы по коронавирусу COVID-19 давать показания в Конгрессе США. В Палате представителей заявили о намерении заслушать чиновников о борьбе с коронавирусом.