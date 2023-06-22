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У США підтвердили загибель екіпажу зниклого батискафу "Титан"

Фото: у США підтвердили загибель екіпажу зниклого батискафу "Титан" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екіпаж батискафу "Титан", який зник під час екскурсії до уламків "Титаніка", загинув за трагічних обставин.

Про це заявив контр-адмірал, командуючий першим округом Берегової охорони США Джон Могер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, за 1600 футів (приблизно 500 метрів) від носа потонулого "Титаніка" виявили уламки підводного човна "Титан".

"Після цього ми негайно повідомили сім'ї від імені Берегової охорони США та всього об'єднаного командування. Я висловлюю свої найглибші співчуття сім'ям", - додав Могер.

Трагічна пропажа батискафа

Нагадаємо, батискаф "Титан" прямував на місце аварії "Титаніка", але 18 червня він зник. На борту було п'ять осіб, зокрема туристи.

Після зникнення судна почалися пошуки, до яких залучили військові та комерційні літаки, судна та високотехнічне підводне обладнання зі США, Канади та Франції. Терміни для пошуків були обмежені, оскільки кисню у екіпажу вистачало лише на чотири дні.

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що неподалік місця аварії "Титаніка" знайшли уламки батискафу.

Більш детально про подію можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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