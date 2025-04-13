У США підліток вбив своїх батьків, щоб здійснити замах на Трампа, - CNN

У США 17-річний підліток із Вісконсину нібито вбив своїх батьків з метою замаху на президента Дональда Трампа. Такого висновку дійшло Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно з матеріалами ФБР, отриманими CNN, Нікіта Касаб закликав до вбивства президента і повалення уряду США у своїх письмових записах і текстових повідомленнях. Слідчі стверджують, що вбивство батьків було частиною спроби отримати "фінансові ресурси та незалежність", необхідні для здійснення плану.

Вбивство батьків та втеча

Поліція вважає, що матір підозрюваного, Тетяна Касаб, та вітчим Дональд Маєр були вбиті 11 лютого. Їхні тіла з вогнепальними пораненнями знайшли лише 28 лютого після того, як шерифи округу провели перевірку в будинку.

Підозрюваного вдома не було, а позашляховик вітчима оголосили у розшук.

У той самий вечір поліція міста Вакіні в Канзасі зупинила викрадений автомобіль. За кермом перебував Касаб. У салоні знайшли 14 000 доларів готівкою, ювелірні вироби на таку ж суму та револьвер Magnum 357, куплений вітчимом хлопця.

Неонацистський "маніфест" та наміри вбити Трампа

У телефоні підлітка виявили матеріали, пов’язані з "Орденом дев’яти кутів" - неонацистською мережею з расово мотивованими екстремістськими поглядами. Також у нього знайшли фото та переписку з посиланням на своєрідний "маніфест", який описував плани з вбивства президента, створення бомб та терористичних атак.

У тристорінковому документі, знайденому ФБР, йшлося про необхідність вбивства Трампа задля політичної революції в США та "порятунку білої раси".

"Чому саме Трамп? Думаю, це очевидно. Усунення президента і, можливо, віцепрезидента гарантовано викличе хаос", — йдеться в одному з уривків "маніфесту".

Також у документі були зображення Адольфа Гітлера й текст: "Хайль Гітлер, хайль біла раса, хайль перемога".

Інструкції для дрона й контакти з Росією

На телефоні також виявили інструкції щодо використання дрона як зброї. За даними слідства, підозрюваний частково оплатив покупку дрона й вибухівки для атаки. Знайдено й фото банківських карток вітчима та доступ до його банківського акаунта.

Один із однокласників підозрюваного розповів шерифу, що Касаб казав йому про намір убити батьків, але не мав зброї. Згодом той повідомив, що планує завести знайомство з власником зброї та викрасти її.

Також Касаб стверджував, що контактував з особою з Росії, з якою планував повалити уряд США й убити Трампа.

Що інкримінують підлітку

Підлітку з Вісконсину висунули дев’ять кримінальних звинувачень Серед них два пункти - за умисне вбивство першого ступеня та ще два - за приховування трупа.

Федеральні слідчі, зі свого боку, висувають три обвинувачення: у спробі вбивства президента, змові та використанні зброї масового ураження.

Слухання у справі 17-річного Касаба призначене на 7 травня.