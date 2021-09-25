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В США первый случай COVID у хорька. Заразился от человека

Автор: Дмитрий Левицкий

В американском штате Флорида подтвердили случай заражения хорька коронавирусом. Это первый случай COVID-19 у хорька, который обнаружили на территории Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как заявили в Министерстве сельского хозяйства США, коронавирус подтвердили у хорька, которого привезли из Словении. Проверить хорька на COVID-19 решили после того, как у него появились симптомы болезни, в частности чихание и кашель.

Чиновники министерства считают, что хорек подхватил коронавирус от человека. Однако в министерстве не уточнили, хорек жил на ферме или был домашним животным.

В то же время в американском министерстве считают, что риск заразиться коронавирусом от животного невелик, поэтому чиновники не рекомендуют проводить рутинное тестирование животных на коронавирус.

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КоронавирусСоединенные Штаты Америки