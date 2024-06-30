США перевели кілька баз в Європі у підвищену готовність через загрозу терактів, - CNN

Кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN.
За словами двох американських чиновників, імена яких CNN не називає, військові бази США перевели
Як пояснює CNN, статус "Чарлі" вводиться, коли
Речник
Нагадаємо, зараз у Німеччині проходить футбольний турнір Євро-2024, а на початку липня у Франції розпочнуться літні Олімпійські ігри.
Напередодні цих заходів Берлін та Париж висловлювали занепокоєння з приводу загрози терористичних актів. Французькі спецслужби навіть рекомендували скасувати церемонію відкриття Олімпійських ігор.
У березні Німеччина та Франція домовилися спільно забезпечувати безпеку на Євро-2024 та Олімпіаді.
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