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США перевели кілька баз в Європі у підвищену готовність через загрозу терактів, - CNN

Фото: кілька баз США в Європі у підвищеній готовності (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Кілька американських військових баз в Європі перевели у стан підвищеної готовності через загрозу терористичних атак на військовий персонал чи об'єкти США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN.

За словами двох американських чиновників, імена яких CNN не називає, військові бази США перевели 

Як пояснює CNN, статус "Чарлі" вводиться, коли 

Речник 

 

Нагадаємо, зараз у Німеччині проходить футбольний турнір Євро-2024, а на початку липня у Франції розпочнуться літні Олімпійські ігри.

Напередодні цих заходів Берлін та Париж висловлювали занепокоєння з приводу загрози терористичних актів. Французькі спецслужби навіть рекомендували скасувати церемонію відкриття Олімпійських ігор.

У березні Німеччина та Франція домовилися спільно забезпечувати безпеку на Євро-2024 та Олімпіаді.

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