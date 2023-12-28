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США передали Україні партію зерновозів (фото)

Четвер 28 грудня 2023 18:56
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США передали Україні партію зерновозів (фото) Архівне фото: Посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки передали Україні партію допомоги, яка складається з 16 причепів-зерновозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми продовжуємо підтримувати українських фермерів, доставивши тільки цього місяця 16 причепів-зерновозів", - йдеться в заяві.

США передали Україні партію зерновозів (фото)

Фото: Допомога (twitter.com/USAmbKyiv)

За її словами, ці причепи збільшать збір і розвантаження зерна, збільшивши продуктивність на 31 400 тонн на рік, що підтримає українських фермерів, агрокомпанії та економіку.

Експорт зерна

В середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів.

Нещодавно Франція доставила в Україну корабель, який допоможе країні з експортом зерна.

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