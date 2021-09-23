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США передали Таджикистану более 300 тысяч доз вакцины Pfizer

Новина українською →
США , Четверг 23 сентября 2021 22:06
США передали Таджикистану более 300 тысяч доз вакцины Pfizer Фото: США передали Таджикистану вторую партию вакцины Pfizer (twitter.com/StateDept)
Автор: Сергей Пышкин

В Таджикистан прибыла вторая партия вакцин Pfizer от США. Всего Штаты пожертвовали стране более 1,8 млн доз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Соединенные Штаты назвали Таджикистан важным партнером в глобальной вакцинации людей против коронавируса.

"Соединенные Штаты предприняли вторую поставку 325 260 доз вакцины Pfizer COVID-19 населению Таджикистана, при этом общий объем пожертвованных нами доз вакцины в Таджикистан превысил 1,8 миллиона доз", - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что президент США Джо Байден подтвердил закупку 1,1 млрд доз вакцин, которые будут направлены на пожертвования бедным странам.

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Соединенные Штаты Америки Таджикистан Вакцинация
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