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В США ожидают усиления распространения коронавируса после Рождества

США, Понедельник 07 декабря 2020 23:11
В США ожидают усиления распространения коронавируса после Рождества
Фото: Энтони Фаучи (instagram.com/doc.fauci)
Автор: Даша Харченко

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что после рождественских праздников необходимо ожидать усиления распространения коронавируса. По его мнению, распространение может стать интенсивнее, чем после Дня благодарения.

Об этом сообщает CNN.

Фаучи объясняет это тем, что рождественские праздники более длительные.

"Мои опасения сейчас те же, что и опасения по поводу Дня благодарения, только в этот раз ситуация может стать сложнее, поскольку эти (рождественские - ред.) праздники более длительные", - сказал он.

По словам инфекциониста, в конце концов жители США понимают серьезность эпидемиологической ситуации.

"Прямо сейчас мы в нашей стране переживаем критический период. Нам нужно не отходить от фактов и данных. Это тяжелый путь для всех нас", - сказал он.

Ранее Энтони Фаучи заявил, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масках и социальном дистанцировании. По его словам, он не сможет спокойно отказаться от этого.

При этом главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса для нейтрализации угрозы болезни. Именно такой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия коронавируса закончилась.

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Новости Украины В мире КоронавирусРождествоСоединенные Штаты Америки

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