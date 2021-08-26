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США ожидают продолжения терактов в Кабуле

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки предполагают, что теракты на территории Кабула могут повториться. Впрочем, страна продолжит операцию по эвакуации афганцев и своих граждан из Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы Центрального командования ВС США генерала Кеннета Маккензи, террористы могут продолжить атаковать Кабул после сегодняшних терактов.

Несмотря ни на что, Штаты планируют и дальше продолжать операцию по эвакуации.

"Наша миссия заключается в эвакуации граждан США, граждан третьих стран, владельцев специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и афганцев, которые оказались под угрозой", - добавил Маккензи.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что на территории Кабула прогремели два взрыва.

В частности, РБК-Украина писало, что в Кабуле произошли новые взрывы один из них - рядом с аэропортом.

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Соединенные Штаты АмерикиКабулАфганистан