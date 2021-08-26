США ожидают продолжения терактов в Кабуле

По словам главы Центрального командования ВС США генерала Кеннета Маккензи, террористы могут продолжить атаковать Кабул после сегодняшних терактов.

Несмотря ни на что, Штаты планируют и дальше продолжать операцию по эвакуации.

"Наша миссия заключается в эвакуации граждан США, граждан третьих стран, владельцев специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и афганцев, которые оказались под угрозой", - добавил Маккензи.