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В США ожидают полного одобрения вакцины Pfizer к началу сентября, - NYT

Автор: Инна Собора

Из-за нового всплеска коронавируса, охватившего большую часть США, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) ускорило свой график полного одобрения вакцины Pfizer-BioNTech. Ее стремятся одобрить к началу сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что ожидает в начале осени полное утверждение вакцины.

Неофициальный срок, на который рассчитывает FDA, 6 сентября или ранее.

Агентство рассчитывает, одобрение Pfizer вызовет большее доверие общественности.

"Ожидается, что ряд университетов и больниц, Министерство обороны и по крайней мере один крупный город, Сан-Франциско, обяжут вводить прививки после того, как вакцина будет полностью утверждена. Окончательное утверждение также может помочь приглушить дезинформацию о безопасности вакцин и прояснить юридические вопросы по мандатам", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинаКоронавирус