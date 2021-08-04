В США ожидают полного одобрения вакцины Pfizer к началу сентября, - NYT

На прошлой неделе президент Джо Байден заявил, что ожидает в начале осени полное утверждение вакцины.

Неофициальный срок, на который рассчитывает FDA, 6 сентября или ранее.

Агентство рассчитывает, одобрение Pfizer вызовет большее доверие общественности.

"Ожидается, что ряд университетов и больниц, Министерство обороны и по крайней мере один крупный город, Сан-Франциско, обяжут вводить прививки после того, как вакцина будет полностью утверждена. Окончательное утверждение также может помочь приглушить дезинформацию о безопасности вакцин и прояснить юридические вопросы по мандатам", - пишет издание.