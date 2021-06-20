США отправили в Тайвань 2,5 миллиона доз COVID-вакцин

"Поехали! Пожертвованные нами 2,5 миллиона доз вакцины отправляются в Тайвань", - написал он.

Как сообщает Голос Америки лидер Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила США за этот жест: "Эти вакцины будут иметь большое значение для сохранения здоровья и безопасности тайваньцев".

Издание подчеркивает, что этот шаг, вероятно, вызовет неодобрение со стороны Пекина, претендующего на суверенитет Тайваня.