В США отменили смертный приговор осужденному за теракт в Бостоне

Фото: Джохар Царнаев (post-gazette.com)

Будет повторное рассмотрение дела в суде

Федеральный апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. Он был осужден за организацию теракта на Бостонском марафоне.

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что судьи федерального апелляционного суда распорядились провести повторное рассмотрение дела в суде низшей инстанции. Причиной назвали то, что во время первого судебного процесса не был надлежащим образом проведен подбор присяжных. В частности, судебный процесс был проведен в Бостоне и, по мнению защиты, это исключило подбор беспристрастных присяжных.

Напомним, 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, среди них был восьмилетний мальчик. 264 человека получили ранения. Бомбы были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками.

Теракт организовали братья Царнаевы - Джохар и Тамерлан. В 2015 году Джохар Царнаев был признан виновным по 30 статьям обвинения, включая участие в заговоре и использовании оружия массового уничтожения.

Суд присяжных приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.