ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США отменили смертный приговор осужденному за теракт в Бостоне

Вашингтон, Суббота 01 августа 2020 02:35
В США отменили смертный приговор осужденному за теракт в Бостоне
Фото: Джохар Царнаев (post-gazette.com)
Автор: Инна Собора

Будет повторное рассмотрение дела в суде

Федеральный апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву. Он был осужден за организацию теракта на Бостонском марафоне.

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что судьи федерального апелляционного суда распорядились провести повторное рассмотрение дела в суде низшей инстанции. Причиной назвали то, что во время первого судебного процесса не был надлежащим образом проведен подбор присяжных. В частности, судебный процесс был проведен в Бостоне и, по мнению защиты, это исключило подбор беспристрастных присяжных.

Напомним, 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, среди них был восьмилетний мальчик. 264 человека получили ранения. Бомбы были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками.

Теракт организовали братья Царнаевы - Джохар и Тамерлан. В 2015 году Джохар Царнаев был признан виновным по 30 статьям обвинения, включая участие в заговоре и использовании оружия массового уничтожения.

Суд присяжных приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Бостонский марафонсмертная казньТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь