В США осужденный за убийство Флойда офицер попросил о новом судебном разбирательстве

Как сообщила адвокат бывшего офицера Эрик Нельсон, широкая досудебная огласка вокруг смерти Флойда помешала вынести справедливый приговор ее клиенту.

Поскольку суд не изолировал присяжных и не "убедил их избегать всех средств массовой информации", говорится в апелляции Шовина, выносившие решение по его делу подвергались запугиваниям и давлению на расовой почве.

В общей сложности в заявлении экс-полицейского говорится о восьми злоупотреблениях, допущенных судов. Кроме того, в апелляции утверждается, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, носило предвзятый характер.

Коллегия присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) в апреле после десяти часов совещаний признала Шовина виновным по трем пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.

В команде присяжных были шесть белых женщин, три белых мужчины, четыре чернокожих мужчины, одна чернокожая женщина и две женщины смешанной расы. Сам ветеран полиции заявлял о своей невиновности по всем трем пунктам обвинения.

Теперь Шовину грозит 40 лет тюрьмы. В то же время, учитывая отсутствие у него судимостей, скорее всего, ему будет назначен тюремный срок от 11 до 15 лет,