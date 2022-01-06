США осудили насилие в Казахстане и призвали к мирному решению ситуации

Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации. Вашингтон внимательно отслеживают события.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса.
Прайс заявил, что казахстанцам нужно уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета.
По словам Прайса, Штаты призывают "все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением".
"Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих", - заявил он.
Напомним, Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране.
Министерство иностранных дел Турции также отреагировало на массовые протесты в Казахстане. Анкара призвала к миру, спокойствию и стабилизации ситуации в стране