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США осудили насилие в Казахстане и призвали к мирному решению ситуации

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Вашингтон, Четверг 06 января 2022 00:59
США осудили насилие в Казахстане и призвали к мирному решению ситуации Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США призвал власти и протестующих в Казахстане совместно искать выход из ситуации. Вашингтон внимательно отслеживают события.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

Прайс заявил, что казахстанцам нужно уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу печати, в том числе и путем восстановления услуг интернета.

По словам Прайса, Штаты призывают "все стороны найти мирное разрешение ситуации с чрезвычайным положением".

"Мы осуждаем акты насилия и уничтожения собственности и призываем к сдержанности как власти, так и протестующих", - заявил он.

Напомним, Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране.

Министерство иностранных дел Турции также отреагировало на массовые протесты в Казахстане. Анкара призвала к миру, спокойствию и стабилизации ситуации в стране

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