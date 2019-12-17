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США осудили насилие на акциях в Киеве

Новости » Общество     17.12.2019 - 19:44
США осудили насилие на акциях в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о насилии по отношению к полиции и журналистов

Посольство США в Украине осудило насилие на акциях протеста под Верховной радой 17 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Посольства в Facebook.

В частности, дипломаты высказались против насилия по отношению к полиции и журналистам.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной рады", - говорится в заявлении.

США осудили насилие на акциях в Киеве

17 декабря в центре Киева в правительственном квартале проходили акции протестов, в частности, против закона об открытии рынка земли. В этой акции принимали участие националистические организации, они пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, после чего начались столкновения с полицией.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, в столкновениях под Верховной радой принимали участие до 500 человек. В результате пострадали 17 полицейских и журналисты.

Всего правоохранители задержали 26 человек. Однако уже вечером задержанных отпустили.

В ходе стычек возле Рады пострадали журналисты В центр Киева отправили усиленные наряды силовиков на время акций протеста
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