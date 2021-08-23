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США окончательно одобрили применение вакцины Pfizer для людей старше 16 лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США окончательно одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech. Ее будут использовать для прививок людей старше 16 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление FDA.

Как отметили в ведомстве, одобрение вакцины Pfizer-BioNTech может послужить для тех людей, которые до сих пор относились к ней с недоверием, дополнительным подтверждением ее надежности и безопасности.

В FDA подчеркнули, что вакцина Pfizer-BioNTech по-прежнему разрешена для экстренного использования, в том числе для подростков в возрасте от 12 до 15 лет и в качестве третьей дозы для людей с ослабленным иммунитетом.

Напомним, в июле американские ученые исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинаКоронавирус