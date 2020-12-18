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В США окончательно одобрили использование вакцины Moderna от COVID

Автор: Роман Тверденко

В США разрешили использование вакцины от коронавируса разработки компании Moderna. Ее поставки начнутся немедленно.

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Об этом написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Вакцина Moderna преимущественно одобрена. Ее поставка начнется немедленно", - написал президент.

Ранее сообщалось, что Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna. Ее можно использовать людям от 18 лет.

Также известно, что Moderna уничтожила 400 000 доз препарата. Это пришлось сделать из-за сбоя при производстве вакцины.

Кроме этого, Европейское агентство по лекарственным средствам ( может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании

Напомним, в США уже идет вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer. Прививки начались 14 декабря. В первом квартале 2021 года в Штатах рассчитывают вакцинировать от коронавируса 100 миллионов человек.

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