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США ограничат поездки в 8 стран Южной Африки из-за нового варианта COVID, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден ограничит для американцев поездки в Южноафриканскую республику (ЮАР) и еще 7 африканских стран из-за нового штамма коронавируса. Ожидается, что запрет введут с понедельника, 29 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечают источники телеканала, ограничения на поездки в Южную Африку Белый дом введет по рекомендации доктора Энтони Фаучи и Центров по контролю и профилактике заболеваний. Под запрет на посещение попадут 8 африканских стран:

  • ЮАР;
  • Ботсвана;
  • Зимбабве;
  • Намибия;
  • Лесото;
  • Эсватини;
  • Мозамбик;
  • Малави.

Собеседники издания отмечают, что американские ведомства изучают новый вариант коронавируса. Ограничения вводятся из-за излишней осторожности, учитывая то, что Всемирная организация здравоохранения определила этот штамм как вызывающий озабоченность.

"Наши ученые и представители общественного здравоохранения быстро работают над тем, чтобы узнать больше об этом варианте", - сказал один из собеседников телеканал.

Напомним, ранее Канада и еще 7 стран ввели ограничения на полеты в страны Южной Африки из-за нового штамма коронавируса.

Как РБК-Украина сообщало, в связи с опасениями относительно обнаружения нового COVID-штамма, который получил название "Омикрон", ряд стран начали закрывать свои границы для жителей ЮАР.

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