В США одобрили бустерную прививку вакциной Pfizer

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Дополнительную прививку смогут получить люди старше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BioNTech .

По данным компании, дополнительная доза прививки должна вводиться не менее чем через шесть месяцев после завершения первичной серии вакцинации и иметь ту же дозировку, что и дозы первичной серии.

"Сегодняшнее решение FDA подкреплено клиническими данными, свидетельствующими об устойчивом иммунном ответе после введения дополнительной дозы нашей вакцины, превышающем показатели, наблюдавшиеся даже после завершения высокоэффективного двухдозового первичного курса", - заявил Угур Сахин, доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech.

По его словам, дополнительная доза вакцины способна поддерживать высокий уровень защиты от проверенных штаммов, включая "Дельта".