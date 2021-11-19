UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США одобрили бустерную прививку вакциной Pfizer

Автор: Валерия Полищук

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Дополнительную прививку смогут получить люди старше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BioNTech.

По данным компании, дополнительная доза прививки должна вводиться не менее чем через шесть месяцев после завершения первичной серии вакцинации и иметь ту же дозировку, что и дозы первичной серии.

"Сегодняшнее решение FDA подкреплено клиническими данными, свидетельствующими об устойчивом иммунном ответе после введения дополнительной дозы нашей вакцины, превышающем показатели, наблюдавшиеся даже после завершения высокоэффективного двухдозового первичного курса", - заявил Угур Сахин, доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech.

По его словам, дополнительная доза вакцины способна поддерживать высокий уровень защиты от проверенных штаммов, включая "Дельта".

Ранее FDA одобрило бустерную дозу вакцины Moderna для вакцинации от коронавируса людей старше 18 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВакцина от коронавирусаВакцинация