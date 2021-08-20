UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США объявили новые санкции против России за отравление Навального

Автор: Дмитрий Кузнецов

США в годовщину отравления российского оппозиционера Алексея Навального ввели новые торговые санкции против России. Ограничения распространяются на некоторые виды российского оружия и экспорт ядерных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

"США введут второй пакет санкций в отношении РФ за использование нервно-паралитического вещества "Новичок" в отравлении в августе 2020 года Алексея Навального", - отмечается в сообщении.

Под новые санкции попадает импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов, а также экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий.

Ограничения вводятся в связи с применением Россией химического оружия. Они начнут действовать после 7 сентября, когда документ будет официально опубликован на сайте правительства. Действие санкций рассчитано на 12 месяцев.

Напомним, Навальный был задержан в России после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления, в середине января за якобы нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". В итоге ему изменили условный срок на реальный. Ожидается, что он может выйти на свободу в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНавальный