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США объявили новые санкции против России из-за отравления Навального

Автор: Анастасия Рокитна

Соединенные Штаты Америки (США) вводят новые торговые санкции против Российской Федерации. Новые меры вводят из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального и Скрипалей в Солсбери.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.

Американцы вводят санкции из-за применения Россией химического оружия против своих граждан. Санкции предусматривают новые экспортные ограничения на товары, связанные с национальной безопасностью.

Ранее сообщалось, что администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года. Среди них есть Россия.

Напомним, США объявили о введении санкций против России из-за ситуации с Навальным. В санкционный список попали российские чиновники и компании.

Кроме того, санкции против России из-за Навального ввели в Европейском союзе.

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Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиСанкции
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