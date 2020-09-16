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В США обвинили в убийстве оператора беспилотного Uber, сбившего человека

Автор: Артур Родивилов

В США предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности оператору беспилотного автомобиля компании Uber, который в 2018 году сбил человека. Автомобиль сбил насмерть 49-летнюю Элейн Херцберг, переходившую дорогу в неположенном месте, в Финиксе, штат Аризона.

Об этом сообщает Reuters.

От полученных травм она скончалась в больнице. 46-летний Рафаэль Васкес не признал себя виновным. Он был освобожден до суда, назначенного на февраль 2021 года. Компания Uber отказалась от комментариев.

Полиция заявляла, что аварии можно было избежать, если бы оператор беспилотного автомобиля не отвлекся на просмотр телешоу в мобильном телефоне.

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Во время тестового заезда Uber отключил системы автоматического экстренного торможения и положился на резервного водителя.

Uber закрыл проект в Аризоне, а власти штата запретили проводить компаниям тестирования беспилотных автомобилей на общедоступных трассах.

Отметим, Uber работает в 63 странах и более 700 городах по всему миру и имеет 91 миллион активных пользователей каждый месяц, согласно данным компании.

Uber в скором времени запустит услугу воздушного такси в австралийском городе Мельбурн и в двух американских городах Даллас и Лос-Анджелес. Мельбурн обошел города Бразилии, Франции, Индии и Японии, которые также рассматривались для запуска нового сервиса. В компании уточнили, что тестовые полеты начнутся уже в следующем году, а полномасштабный коммерческий запуск запланирован на 2023 год.

Ранее Uber запустил в Индии услугу заказа лодок. Цена одной поездки в лодке на шесть или на восемь мест, достигает 80 долларов, а лодки до 10 мест - 132 доллара за поездку.

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